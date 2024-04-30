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Ağrı'da yaralı şahin tedavi altına alındı

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Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavisinin ardından yırtıcı kuş doğaya salınacak.

Ağrı'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tutak ilçesinde yürütülen devriye faaliyeti sırasında bitkin halde yaralı bir şahine rastladı.

Ekiplerin bilgi vermesi üzerine yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yırtıcı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Ağrı Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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