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Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

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Kocasinan ilçesinde bulunan bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kanadından yaralı olan ve uçma güçlüğü çeken baykuşun tedavisi başlatıldı. Tedavinin ardından baykuş doğaya salınacak.

Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Kocasinan ilçesinde bir vatandaş, yaralı bulduğu kulaklı orman baykuşunu Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kanadından yaralı olan ve uçma güçlüğü çeken baykuşun tedavisine başlandı.

Kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Güncel

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