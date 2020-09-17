Uşak'ta takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Uşak'ta takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Uşak'ta orta refüje ve aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı
17.09.2020 02:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 02:18

Uşak'ta orta refüje ve aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Melih Çelik (19) yönetimindeki 64 ABJ 689 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda önce orta refüje, ardından trafik uyarı levhalarına ve aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazada sürücü yara almazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan D.C.K. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, elektrik şirketi yetkililerinin ve ekiplerin çalışmasının tamamlamasının ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA

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