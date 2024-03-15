Uşak'ta Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta şüphe üzerine durduklan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken otomobildeki 4 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta yapılan arama sonucu 108 gram metamfetamin ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.E, Ö.A, İ.E ve C.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK