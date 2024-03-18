İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törende Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, törendeki konuşmasında, namus, bayrak, sancak, millet ve vatanın ebedi varlığı, devletin bölünmez bütünlüğü uğruna toprağa düşen şehitleri şükranla andı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını kaydeden Doğru, zaferin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Günün anlamına ilişkin şiir okunmasının ardından Vali Elban, şehitlik defterini imzaladı.

Törende dualar edildi, kabir ziyaretlerinde bulunuldu.

Denizli

Denizli Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, şehitlik şeref defterini imzaladı.

Protokol üyeleri, şehit anı odası ve şehit kabirleri ile Polis Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de katıldı.

Aydın

Aydın'daki tören, Tellidede Mezarlığı Şehitliği'nde yapıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, şehitlik defterini imzaladı.

Yapılan dualardan sonra protokol üyeleri buradaki ve Kemer Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Protokol üyeleri, Yedieylül Şehitler Abidesi ile Çanakkale Şehitliği Anıtı'nı da ziyaret etti.

Manisa

Manisa'da Garnizon Şehitliği'ndeki törende, şehitlik şeref defterini imzalayan Vali Enver Ünlü, vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve dirliği için canını ortaya koymuş kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar dua okudu, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, il protokolü, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Uşak

Uşak'ta Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlenen programda, Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup dua edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de katıldı.