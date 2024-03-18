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Uşak'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.

Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan H.D.'yi, kız arkadaşının abisi M.Y. (22) ve babası A.Y. hastanenin otoparkına çağırdı. Burada H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.D. otoparkta bir yakınının aracında bulunan av tüfeğiyle M.Y'yi tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan M.Y., 112 sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan H.D. ise Kemalöz Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede yakalanırken, 112 sağlık ekiplerince tedavisi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili baba A.Y. gözaltına alınırken, polis ekiplerince soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uşak Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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