Samsunlu avcı, kaybolan köpeğini bulana 10 kilo bal hediye edecek

Samsunlu avcı Fatih Gören, trüf mantarı toplamak için geldiği Uşak'ta "Radar" isimli mantar avcısı köpeğinin kaybolduğunu, köpeğini bulana 10 kilo doğal bal hediye edeceğini söyledi.

Trüf mantarı avcılığı ve arıcılık işi yapan Fatih Gören, "Radar" isimli köpeği ile Türkiye'nin bazı illerini dolaşıyor. Uşak'a gelen Gören, burada mantar avı yaparken köpeğinin yanından ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini açıkladı.

"Köpeğimi bulana 10 kilo bal hediye edeceğim"

1 Nisan'da Uşak'a bağlı Sivaslı Karbasan ile Karabedirler mevkisinde köpeğinin kaybolduğunu belirten Gören, yöre sakinlerinden ve yetkililerden yardım istedi. Özel yetiştirdiği köpeğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Gören, 4 gündür köpeği aradığını ama bulamadığını anlattı. Arıcılık işi de yaptığını belirten Fatih Gören, "Köpeğimi bulana 10 kilo doğal bal hediye edeceğim. Burada köpeğimi aramaya devam ediyorum. Gören ve bulanların jandarmaya haber vermesini istiyorum" dedi. - UŞAK