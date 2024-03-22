Mobil Trafik Eğitim Tırı Uşak'ta

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırının son durağı Uşak oldu.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Türkiye'nin 4 bir yanında çocuklarla buluşan Mobil Trafik Eğitim Tıruının faaliyetleri kapsamındaki son durağı Uşak oldu. Uşak Atapark Meydanı'na konuşlandırılan eğitim tırı, trafikte dikkat etmesi gerektiği noktaları anlatmak ve onları trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla öğrencilerle buluştu. Öğrenciler Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri eşliğinde önce teorik, sonrasında kurulan eğitim parkurunda uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Öğrencilere ayrıca eğitici kitap, kırmızı düdük ve trafik kartları dağıtıldı. - UŞAK