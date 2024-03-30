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Uşak'ta Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 2 Yaralı

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Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü ve kızı yaralandı.

Kaza, İzmir- Uşak Karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine ilerlemekte olan M.C. (61) idaresindeki 27 ABU 786 plakalı Nissan marka otomobil aynı istikamette ilerleyen S.Ç. kontrolündeki 31 YG 023 Mercedes marka tırın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kızı D.N.C. (19) yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan D.N.C.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uşak Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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