Uşak'ta Öğrencilere Mobil Trafik Eğitimi Verildi
Uşak'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda trafik kuralları anlatıldı.
Türkiye genelinde öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla kentleri gezen İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı Uşak'a geldi.
Atapark'taki alanda duran tırda, ekipler tarafından öğrencilere trafik kuralları anlatıldı ve kuralları anlatan videolar izletildi.
Eğitimin ardından öğrenciler, alanda kurulan trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda özel tasarlanmış pedallı araçları kullandı.
Burada polis ekipleri öğrencilere trafikte uyması gereken kuralları uygulamalı olarak anlattı.