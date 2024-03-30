Uşak'ın Şubat Ayı İthalatı Azaldı, İhracatı Arttı

2024 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine Uşak'ın ithalat azaldı, ihracat ise arttı.

2024 yılı Ocak ayına ait olarak açıklanan dış ticaret verilerine göre; Uşak'ın 2024 Şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 10,19 azalarak 16 bin 253 dolar, ithalat da yüzde 1,68 artarak 27 bin 765 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye'de, Şubat ayında genel ticarete göre istemine göre ihracat %13,6 arttı, ithalat %9,2 azaldı. - UŞAK