Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu Mehmetçik İlkokulu'nda kullandı.

Vali Ergün, eşi Hülya Ergün ile geldiği okulda 1096 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Ergün, seçimlerin genel güvenliği için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Ergün, kentte seçim sürecinin herhangi bir olumsuzluk olmadan başladığını kaydederek, "Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin en önemli unsurlarından biri de alınan bu tedbirlerin yanında siyasi parti temsilcilerimizin ve adaylarımızın göstermiş olduğu duyarlılık, birbirlerine saygı. Uşak daha önceki seçimlerde de bu olgunluğu her zaman göstermiş bir il. Bu seçim döneminde de aynı olgunlukla devam ediyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimi tamamlarız." ifadelerini kullandı.