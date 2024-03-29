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Uşak'ta Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü

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Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar- Uşak kara yolu Susuz köyü kavşağında Y.D'nin (22) kullandığı 64 ACH 999 plakalı otomobil, aynı yönde giden Fikret Yayla (50) idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan Yayla ile otomobildeki M.Y. (19) ve M.Y. (18) sağlık görevlilerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fikret Yayla, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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