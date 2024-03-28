Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu.

"KARADENİZ'DE YENİ BİR KUYU KAZMAYA BAŞLIYORUZ"

Bakan Bayraktar, Uşak'ta açıklamalarda bulundu. Bayraktar, yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığını belirterek şunları söyledi: "Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"NİSANDA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Bayraktar, açıklamasının devamında, "Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALANINDA DENİZLERDEKİ SON DURUM

Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor. Ülkenin ilk milli sondaj gemisi unvanını taşıyan Fatih, 2017'de filoya katılmasının ardından Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı. Gemi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine Sakarya açıklarında devam ediyor.

Fatih gemisinden sonra 2018'de envantere katılan Yavuz sondaj gemisi de Sakarya açıklarında çalışmalarını yürütüyor. Ülkenin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı. Halihazırda, Zonguldak açıklarında Türkali-9 kuyusu yakınlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, Abdülhamid Han ise Akdeniz'de Antalya açıklarında çalışıyor.

Deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri kapsamında çalışmalarını yürüten Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon'da, Oruç Reis sismik gemisi de Zonguldak'ta göreve hazır şekilde bekliyor. Türkiye'nin denizlerini karış karış tarayan söz konusu filonun, önümüzdeki yıllarda yeni gemilerle büyütülmesi hedefleniyor.???????