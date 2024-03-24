Uşak'ta çıkan yangında 60 koyun telef oldu
Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağılda çıkan yangında 60 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Hasan köyünde, Fatma Arslan'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede ağılı sararken, Arslan'ın bitişiğindeki evine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 60 koyun telef oldu, ağıl ve ev kullanılamaz hale geldi.