Ünlülerin saç uzmanına ödül
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Ünlülerin saç uzmanına ödül

Best of Year Awards-Yılın En'leri Ödülleri, Özge Ulusoy ve Serkan Tan Ormancı'nın sunumuyla önceki akşam sahiplerini buldu.

21.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:24
Ünlülerin saç uzmanına ödül

Ata organizasyonuyla Lazzoni Hotel'de gerçekleşen ödül töreni yıldızlar geçidine sahne oldu.

Sektörün en iyilerinin taçlandırıldığı gecede ünlülerin vazgeçemediği Vitamin Şirketler Grubu bünyesindeki Neo Hair de ödül alan markalar arasında yer aldı.

Ünlü isimlere yaptığı saç protezleriyle onları bambaşka bir görünüme kavuşturan Neo Hair, Yılın En İyi Protez Saç Merkezi ödülünün sahibi oldu. Protez Saç Uzmanı Yasin Taşkın, ödülünü Ata Çağlayan ve Banu Noyan'ın elinden aldı.

Kaynak: Bültenler
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