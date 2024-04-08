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Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram diye cozutmayın

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Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ EKONOMİK DURUMA İTİRAZ ETTİM"

Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim.

Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" dedi.

Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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