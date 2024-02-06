İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında 34 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısına ilişkin 34 şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturmanın 5 cumhuriyet savcısı ve 1 başsavcıvekili koordinasyonunda devam ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, İstanbul Adalet Sarayı önünde bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bugün saat 11.32 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na terör saldırısı girişiminde bulunulduğunu ifade eden Tunç, öncelikle hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetlediğini, adliye ve yargı camiasına "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini söyledi.

Bakan Tunç, olayı gerçekleştiren iki saldırganın Adalet Sarayı'nın D kapısından girmek isterken oradaki polisler tarafından yapılan GBT kontrolünde terörist oldukları anlaşılınca kaçmaya çalıştıklarını anlattı.

Teröristlerin C kapısındaki güvenlik noktasına gelerek, buradaki polislerle çatışmaya girdiklerini kaydeden Tunç, çatışma neticesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, olayda yaralanan 4 vatandaştan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Bakan Tunç, çatışmada yaralanan 3 polisin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Tunç, "Ben buradan yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Polisin dikkati sayesinde hain terör saldırısının bir faciaya dönüşmeden engellendiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Ben buradan polislerimizi, güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Çağlayan'daki adliyede daha önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın da şehit edildiğini hatırlatan Tunç, "Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler, kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafından etkisiz hale getirildiler." diye konuştu.

Bakan Tunç, terörün her türlüsüyle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Şu anda soruşturmanın tüm detaylarıyla devam ettiğini dile getiren Tunç, "Soruşturmada 1 başsavcıvekilimiz ve 5 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var. Bu gözaltılar çerçevesinde adli soruşturma, 5 savcımız ve 1 başsavcıvekilimizin koordinasyonunda devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, bir soru üzerine, yaralanan üç polisin durumunun iyi olduğunu yineleyerek, "Dört vatandaşımız yaralanmıştı. Vatandaşlarımızdan biri hastanede vefat etti. Diğer üç vatandaşımız hastanede, sağlık durumları iyi. Hayati tehlikeleri yok. Bir kadın vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi.

Teröristlerin üzerinden ele geçirilenlerin ve olayla ilgili tüm detayların adli soruşturma kapsamında incelenmeye devam edileceğini kaydeden Tunç, Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Şafak Yayla ile bugün etkisiz hale getirilen terörist arasında bir akrabalık bağının tespit edilemediğini söyledi.

Tunç, iki teröristin suç kaydıyla ilgili emniyet ve adliyedeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade ederek, "Etkisiz hale getirilen erkek terörist, 2004'te silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan ve 15 yıl cezaevinde cezası infaz edilmiş olan biri. 15 yıl cezasını terör örgütü üyeliğinden çektikten sonra cezası biten biri. Kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden biri. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan biri." diye konuştu.

Kadın teröristin ablasının bugün "terör örgütü üyeliği" suçundan adliyedeki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması olduğunu belirten Tunç, "O hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi, belki orada daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Burada çok dikkatli davranarak büyük bir terör eylemini önlemiş oldular, yaralanmaları pahasına bunu yaptılar. Kendilerine de 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Milletimize, yargı camiamıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Teröristlerle ilgili kamera kayıtları, önceki durumları ve kimlerle, nerelerle irtibatlı olduklarının adli soruşturma kapsamında incelenecek hususlar olduğunu aktaran Tunç, "Bunlarla irtibatlı olanlar, irtibatlı olduğu düşünülen 34 gözaltı var şu an itibarıyla. Bunlarla irtibatlı olan ve bu terör eyleminde rolü olan kişiler elbette ki adli soruşturma neticesinde ortaya çıkarılacaktır." dedi.

"Saldırgan Emrah Yayla'nın Anayasa Mahkemesince serbest bırakıldığı" yönündeki iddianın sorulması üzerine de Tunç, "Serbest bırakılma değil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ilgili hak ihlali başvurusunda bulunmuş, 2020 yılında. SEGBİS'le ifadesinin alınmasından dolayı Anayasa Mahkemesinin bir ihlal kararı söz konusu olmuş." şeklinde konuştu.