Üye Girişi
Haberler

Kağıthane'de feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi

Güncelleme:

Kağıthane Çağlayan'da seyir halinde olan bir otomobil sürücü, sağ tarafından önünü geçmek isteyen motosikletliye çarpıp altına aldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen sürücü, bir başka aracın altına girdi. Feci kaza kameralara yansırken, bir başka motosikletli ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Kağıthane'de feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi

Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce kayarak aracın altına girdi

Bir başka motosikletli adama tepki gösterdi

İSTANBUL - Kağıthane Çağlayan'da seyir halinde olan bir otomobil sürücü, sağ tarafından önünü geçmek isteyen motosikletliye çarpıp altına aldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen sürücü, bir başka aracın altına girdi. Feci kaza kameralara yansırken, bir başka motosikletli ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Şehit Şenol Sağman Altgeçidinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde seyir halinde olan otomobilin önüne, motosikletli geçmek istedi. O esnada otomobilin çarptığı motosikletli önünde metrelerce sürüklenerek öndeki otomobilin altına girdi.

Çarpıp altında metrelerce sürükledi

Yaşanan o feci kaza ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kazanın ardından bir motosikletli, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken aracını devirdi. Otomobilinden inen sürücü koşarak çarptığı motosikletinin yanına gitti. Yaralandığı öğrenilen motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane Çağlayan Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Bilecik adayı kim? 2024 İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 23 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 23 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İYİ Parti Balıkesir adayı kim? 2024 İYİ Parti Büyükşehir Balıkesir Belediye Başkan adayı kimdir? Sparta Prag Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sparta Prag Galatasaray maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Aydın adayı kim? 2024 İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sparta Prag Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sparta Prag Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse ne olur, UEFA Konferans Ligi'nden devam ediyor mu? İYİ Parti Artvin adayı kim? 2024 İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Amasya adayı kim? 2024 İYİ Parti Amasya Belediye Başkan adayı Erhan Ciğer kaç yaşında, nereli? Roma Feyenoord maçı CANLI izle! 22 Şubat Roma Feyenoord maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? İYİ Parti Ağrı adayı kim? 2024 İYİ Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Afyon adayı kim? 2024 İYİ Parti Afyon Belediye Başkan adayı Alper Yağcı kaç yaşında, nereli? Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi (Braga)? İYİ Parti Adıyaman adayı kim? 2024 İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı kimdir?
title