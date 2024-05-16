Üye Girişi
Haberler

Milli Eskrimciler 3 Ülkede Mücadele Edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli eskrimciler, İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek organizasyonlarda ter dökecek. İspanya'da büyük erkekler, Bulgaristan'da büyük kadınlar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük kadınlar epede mücadele edecek.

Milli eskrimciler, 17-18 Mayıs'ta 3 ülkede düzenlenecek organizasyonlarda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonlarda 6 ay-yıldızlı eskrimci ter dökecek.

Kılıç kategorisinde İspanya'nın başkenti Madrid'de büyük erkekler, Bulgaristan'ın Filibe kentinde ise büyük kadınlar ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan ve Nisanur Erbil piste çıkacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre kentinde ise büyük kadınlar epede Ceren Cebe, Nilahsen Erten ve Deniz Soykan madalya arayacak.

Organizasyonlarda yarın eleme, 18 Mayıs Cumartesi günü ise ana tablo maçları yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Bulgaristan İspanya Spor Güncel Haberler

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title