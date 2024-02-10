Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. O esnada motosikletin yanında sohbet eden 2 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 UA 5097 plakalı otomobil, sürücüsü K.K. (28) 'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil cadde kenarında park halindeki 34 EN 3907 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken o esnada motosikletin başında sohbet eden H.A. (34) ve C.B.(29) da yaralandı. Aynı zamanda cadde kenarında park halinde bulunan 3 araçta da çarpmanın etkisiyle maddi hasar meydana geldi.

Kazayı görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra kontrolden çıkan aracın sürücüsü K.K.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL