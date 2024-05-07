Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da bakkal hırsızlık şüphelisi kedi çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir bakkalın içerisinden gelen sesler üzerine şüphelenen vatandaşlar, durumu bakkal sahibine bildirdi. Ancak içerideki hırsızlık şüphelisi, afacan bir kedi çıktı. Kedi, bakkal sahibi tarafından dışarı çıkarıldı ve kaçtı.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde, bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı.

Çağlayan beldesinde bakkal sahibi akşam saatlerinde dükkanını kapatıp eve gitti. Bir süre sonra bakkalın önünden geçenler kepenkleri kapalı bakkalın içerisinden sesler geldiğini duydu. Bakkala hırsız girdiğine dair şüphelenen belde sakinleri durumu bakkal sahibine haber verdi. Bakkala gelen Kıvanç Yıldırım, kepengi hafif aralayınca içeride sesleri çıkaran hırsızlık şüphelisinin afacan bir kedi olduğu fark edildi. Yıldırım, bakkalın kepengini açarak kedinin dışarı çıkmasını sağladı. Hızla bakkaldan çıkıp kaçan kedi birkaç metre ileride kafasını geri çevirip bakmayı ihmal etmedi. Afacan kedi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bakkal sahibi Kıvanç Yıldırım, "Bakkalın önünden geçen vatandaşlar tarafından, içeriden garip sesler geldiğinin söylemesi üzerine bakkala geldim. Kepenkleri kaldırdığımda içeride bir kedinin mahsur kaldığını fark ettik. Kepenkleri açıp kedinin dışarı çıkmasını sağladım" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çağlayan Erzincan kedi Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÖĞRETMEN ATAMASI branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? #128226 2024 Öğretmen ataması başvuru şartları ve kılavuzu yayınlandı mı? Mourinho Fenerbahçe'ye gelecek mi? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu, kaç kere şampiyon oldu? Galatasaray kaç şampiyonluğu var? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı 2024? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 7 Mayıs Survivor potada kimler var? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2024? 7 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 7 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Rasim Ozan Beyaz Futbol'da neden yok, Beyaz TV'den ayrıldı mı? 7 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 7 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 7 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title