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Kağıthane'de alkollü şahıs arkadaşının aracının camlarını kırdı

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Kağıthane Çağlayan'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, kavga ettiği arkadaşının aracının camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına almak istediği alkollü şahıs, direnip iddiaya göre bıçak çekince ortalık karıştı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda şahıs polis otosuna bindirilip emniyete götürüldü.

Kağıthane Çağlayan'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, kavga ettiği arkadaşının aracının camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına almak istediği alkollü şahıs, direnip iddiaya göre bıçak çekince ortalık karıştı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda şahıs polis otosuna bindirilip emniyete götürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir şahıs ile arkadaşı arasında borç verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavgada şahıs elindeki bıçakla, arkadaşının aracının camlarını kırdı. Bunun üzerine aracın sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polise direnip bıçak çekince ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi, alkollü şahsı ifadesini almak üzere gözaltına almak istedi. Ancak şahıs iddiaya göre polise direnip bıçak çekti. Bunun üzerine polis ekipleri, telsiz üzerinden takviye ekip talebinde bulundu. Talep üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinde müdahalesi sonucu elinde bıçak olan şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise kameralara yansıdı. Müdahale sonrası bazı vatandaşlar ekipleri alkışladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane Çağlayan Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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