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Atakan Çağlayan: Ankaragücü'nü Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz

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MKE Ankaragücü ön liberosu Atakan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Avrupa kupalarına gitmek istediklerini söyledi.

- Atakan Çağlayan : " Ankaragücü'nü Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz"

ANKARA - MKE Ankaragücü ön liberosu Atakan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından " Ankaragücü'nü Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü oyuncusu Atakan Çağlayan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi taraftarları önünde çok kuvvetli bir takım haline geldiklerini dile getiren Çağlayan, "Ankaragücü her zaman kupada iyi gitmiştir, devam etmiştir. Bizim de iki senedir hedefimiz. Geçen sene yarı finalde elendik ama bu sene Ankaragücü'nü Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Camiamız, özellikle bu yönetim geldiğinden beri bunun için mücadele ediyor. Hocamız da bunun için mücadele ediyor. Biz oyuncu grubu da bunun farkındayız. İnşallah kupada da finale gitmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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