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Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Bingöl'de Şehit Annelerini Ziyaret Etti

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Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Anneler Günü dolayısıyla Bingöl'de yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde çiçek ve hediye takdim eden Güzel, annelerin yanında olmanın memnuniyetini dile getirdi.

Bingöl'de Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güzel, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek, onlarla görüştü.

Şehit annelerine çiçek ve hediye takdim eden Güzel, bu özel günde şehit annelerinin yanında olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güzel, "Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizler en biricik evlatlarınızı bu vatan için, şanlı bayrağımız için şehit verdiniz. Bu anlamlı günde sizin nazarınızda tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güzel'e ziyaretlerinde, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz Işılar, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nurullah Çağlayan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mecit Elüstü de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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