CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çağlayan Adliyesi Saldırısı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyerek, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, millete başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin, X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."