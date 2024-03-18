Para sayma görüntüleri ilişkin İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Tuncay Yılmaz

FATİH KELEŞ, PARALARIN TAŞINMASINA TUNCAY YILMAZ'IN YARDIM ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, savcılık ifadesinde "O dönem Beylikdüzü İlçe Başkanı olan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer tarafından verilen paraların taşınmasına yardım ettiğini" söylediği Tuncay Yılmaz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Savcılık katına çıkan Yılmaz, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Tuncay Yılmaz

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklindeki ifadesinde geçen Ali Rıza Braka da şüpheli olarak ifade vermişti.

FATİH KELEŞ: GÖRÜNTÜLER ARALIK 2019'A AİT

Fatih Keleş, soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede halen Beylikdüzü CHP Meclis üyesi olduğunu belirterek, söz konusu görüntülerin Aralık 2019'a ait olduğunu öne sürdü. Kendisinin o tarihte de meclis üyesi olduğunu ve o dönem CHP İstanbul İl Başkanlığının kullanımına tahsis edilmek için bina satın alımı sürecinin başlatıldığını anlatan Keleş, o dönemde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı, şu anda ise CHP Milletvekili olan Turan Taşkın Özer'in arayarak, il binasının satın alınmasıyla ilgili bağış kampanyası düzenlendiğini, partinin de bu amaçla bağış topladığını kendisine söylediğini kaydetti.

Özer'in bazı kişiler tarafından verilen bağış paraları olduğunu ve bu paraları kendisine teslim edeceğini belirttiğini savunan Keleş, "Aradan birkaç gün geçtikten sonra görüntülerin çekildiği 9 Aralık 2019'da ben kendisiyle tam hatırlayamamakla birlikte ya Beylikdüzü CHP ilçe binasında ya da yine Beylikdüzü'nde bulunan ofisinde buluştum. Buluştuğumuzda yanımızda başka kimse yoktu." ifadelerini kullandı.

Keleş, Özer'in bir çanta verdiğini, içindeki paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını ifade ettiğini, İl Başkanlığı ile iletişime geçerek paraları onların istediği yere götürmesini söylediğini belirterek, kendisinin de o dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas ile iletişime geçtiğini anlattı.

Fatih Keleş

"ÇANTALARI TEK BAŞIMA TAŞIYAMAYACAĞIM İÇİN TUNCAY YILMAZ'I ARADIM"

Özgür Nas'ın da paraları kendisine gönderdiği adrese getirmesini istediğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti: "Çantaların birden fazla olması nedeniyle tek başıma taşıyamayacağım için, ayrıca meblağ yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan, İmamoğlu şirketinde çalışan ancak CHP'de resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı aradım. Parti binasının satın alınması için parayı satıcının avukatının ofisine götüreceğimi söyleyerek bana eşlik etmesini rica ettim. Konumu da kendisine gönderdim. İkimiz ayrı araçlarla görüntülerin çekildiği avukatlık ofisine gittik ama aynı anlarda mı, farklı anlarda mı ofise vardığımızı hatırlamıyorum. Bu konum zaten görüntülerin çekildiği avukat Gökhan Taşkapan'a ait hukuk bürosudur. Görüntülerde yer alan paralar, ilçe başkanı Turan Taşkın Özer'in bana verdiği ve bağış parası olduğunu söylediği paralardır."

Keleş, paraların bağış yoluyla ya da başka yerden gelip gelmediğini bilmediğini, sadece kendisinden rica edilmesi üzerine Tuncay Yılmaz'la birlikte götürdüğünü öne sürerek, söz konusu olayın 4,5 yıl önce olduğunu, bu nedenle hatırlamadığını kaydetti.

Parayı sayarak teslim almadığını, kendisine iletilen konuma gittiğinde Can Poyraz ve Özgür Nas'ın orada olduklarını, farklı çantalardan avro, dolar ve Türk lirasının çıktığını anlatan Keleş, "Avukatlık ofisinde bir saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Bey ve binayı satan Ali Rıza Braka, kendi aralarında parayı teslim edip teslim aldıklarına dair tutanak tanzim etmişler. Bu tutanağı o gün görmedim. Paralar sayıldıktan ve işlem bittikten sonra avukatlık ofisinden ayrıldım." beyanında bulundu.

Keleş, ifadesinde o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.

Dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre görüntülerdeki kişilerin kim olduğunun sorulması üzerine Keleş, elinde avro bulunan ve masa başında duran takım elbiseli kişinin arkadaşı Tuncay Yılmaz, makam koltuğunda oturan bordo kazaklı kişinin ise satıcının avukatı Gökhan Taşkapan olduğunu anlattı.