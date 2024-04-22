Üye Girişi
Haberler

Çağlayan'da Tamirat Yapılan Bina Hırsızlık Şüphelisi Tarafından Soyuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağlayan'da tamirat işleri yapılan boş bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, işçiler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, polisi arayan işçilerin elinden kaçmayı başardı.

Çağlayan'da tamirat işleri yapılan boş bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, işçiler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Çöpleri karıştırdığını iddia eden hırsızlık şüphelisi, polisi arayan işçilerin elinden "çocuklarım var" diyerek kurtulup kaçtı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bina sakini Burcu Kınacı, şüphelinin "çocuklarıma siz mi bakacaksınız?" dediğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, tamirat işleri yapılan yeni ve boş bir binaya zemin kattan girdi. Şahıs çalacak bir şeyler aradığı ednada içeride tamirat yapan işçiler tarafından fark edilerek yakalandı. Ardından bina arasına çıkartılan şahıs için işçiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şahsı kaçmasın diye kolundan tutan işçiler, onu zapt etmekte güçlük çekti. Şahıs ise çocuklarım için çöp karıştırıyordum iddiasında bulunarak kurtulmaya çalıştı. İşçilerin bir anlık dalgınlığından yararlanan şahıs, koşarak kaçtı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

"Çocuklarıma siz mi bakacaksınız?"

Olayla ilgili konuşan bina sakini Burcu Kınacı, "Hırsız geldi ve sonrasında inşaattan bir şeyler çalmaya çalışıyordu. Adamlar da yakalamaya çalıştılar. Yakaladıktan sonra birkaç tane vurdular ama hırsız kaçmayı başardı. Dört tane çocuğunu olduğunu ve bırakmalarını söyledi. Sanırım yalan söyledi. 'Kendimi buradan aşağıya atayım mı, atladıktan sonra çocuklarıma siz mi bakacaksınız?' dedi. İnşaat işçileri polisi aradı. O esnada hırsız kaçtı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çağlayan Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! TOMRİS HATUN KİMDİR? Tomris Hatun hangi devlet? Tomris Hatun neden öldü? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti mİ? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? Özgür Özel kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Nisan günü maç var mı, yok mu? Maçlar hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title