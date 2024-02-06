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AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki terör saldırısını kınadı

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AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayınlayarak, 'Avrupa Birliği terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır' dedi.

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayınlayarak, "Avrupa Birliği terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çağlayan adliyesi önünde bugün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Avrupa Birliği terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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