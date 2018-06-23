Ünlü Model ile Evli Profesör, Genç Öğrencisi ile Not Karşılığında İlişkiye Girince İşinden Oldu
Dünyaca ünlü model Anna Bondareva ile evli olan ve Reading Üniversitesinde profesörlük yapan 55 yaşındaki adam, yarı yaşındaki öğrencisi ile not karşılığında ilişkiye girince görevinden atıldı.
Londra'da bulunan Reading Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışan profesör Jonathan Dronsfield, model olan eşini 25 yaşındaki bir öğrencisi aldattı. 2014 yılından yaşanan bu olay sonrası okuldan kovulan Dronsfield, açtığı davayı kaybederek öğretmenlik yapma hakkını tamamen kaybetti.
NOT KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRDİLER
55 yaşındaki profesör, final tezine not vermeden önce öğrencisi ile cinsel ilişki yaşadı ve bu ilişki karşılığında öğrencisine geçer not verdi. İlişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırılan Dronsfield duruma isyan ederek hukuk mücadelesine başlamıştı.
"EŞİM YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN BOŞLUKTAYDIM"
Öğrencisi ile sanat galerisi müzesinin açılışından sonra bir otele gidip ilişkiye girdiğini kabul eden profesör, eşi yurt dışında olduğu için boşlukta olduğunu ve öğrencisinin bundan faydalanarak kendisini cinsel ilişki için ikna ettiğini bu yüzden okuldan atılmasının haksızlık olduğunu iddia etmişti.
GÜZEL MODEL GEORGE CLOONEY İLE EKRAN KARŞISINA GEÇMİŞTİ
Profesör bir çok ünlü ile katalog resimleri çeken 37 yaşındaki model eşi Anna Bondareva ile 2008 yılında evlenmişti. Belaruslu güzel ünlü gözlük markası Police'in reklam çekimlerinde dünyaca ünlü aktör George Clooney ile birlikte rol almıştı.
ÜNİVERSİTE HAKLI BULUNDU
Dört yıl sonra kararını veren mahkeme profesörün görevini kötüye kullandığına karar verip üniversiteyi haklı buldu.
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bosuna 17 sene bu ülkede dirsek cürütmüssük. . . ah peder ahhh bi gönderemedin ki gidip londonda newyorkta okuyalim. . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yüz guzelliği bırgün gider ama kalp güzelliği bir ömür boyu surerCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Normalda tam tersi olmasi lazimdi karisi bu tipsizi aldatmaliydi bu isten bisey anlamadimCevap Yaz 33 2 Yayından Kaldır
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Öpretmen öğrenciyi zaten heryerde...Cevap Yaz 8 12 Yayından Kaldır
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herifteki tipe bak , bi de karısına bak. . . kadın hep yurtdışında george coloneeyle falan takılıyor. prof çoktan takmıştır boynuzları da öğrencisiyle yatmayaydı iyiydi.Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır