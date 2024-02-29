Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Erbay, Londra'daki Küresel Yumuşak Güç Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay, Londra'da "Küresel Yumuşak Güç Zirvesi" kapsamında düzenlenen "Turizmin Geleceği: Sürdürülebilirliğin Ötesine, Yenilenmeye Doğru Yolculuk" başlıklı oturumda konuştu.

Londra'daki Kraliçe 2. Elizabeth Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında yapılan oturuma, Erbay'ın yanı sıra Bhutan Kraliyet Hükümeti Turizm Departmanı Genel Müdürü Dorji Dhradhul ile Brand Afrika Genel Müdürü Thebe Ikalafeng konuşmacı olarak katıldı.

Erbay, konuşmasında, turizmin Türkiye'nin yumuşak gücünün "aydınlık yüzü" olduğuna işaret ederek, "Dünyanın en çok ziyaret edilen 4'üncü ülkesiyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023'te 50 milyonun üzerinde turist ağırladığının altını çizen Erbay, "yumuşak güç" ifadesinin Türkiye için anlamına değinerek, Türkiye'nin kolektif barışı ilerletmek ve yapıcı diplomasi yaklaşımından söz etti.

Erbay, Türkiye'nin ağırladığı Suriyelilerden küresel ve bölgesel barışa verdiği katkılara kadar birçok alanda atılan adımlardan örnek vererek, "Dünyada barışı sağlamak ve krizleri çözmek Türkiye için tek seferlik ya da spontane gelişen bir eylem değildir." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 pandemisi döneminde 160 ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini hatırlatan Erbay, "Yardım eli uzatmak, bir hükümet projesi ya da uluslararası bir yasal yükümlülük değil, kalpten gelen bir durumdur. Eğer yumuşak güç kalpleri kazanmaksa biz sadece kalbimizden gelen fedakarlıkla kalpleri kazanıyoruz." diye konuştu.

Erbay, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle milyonlarca ton tahılın Karadeniz'den çıkmasının sağlandığına da işaret ederek işbirliğinin önemine de vurgu yaptı.

"Birçok turist artık sürekli olarak Türkiye'de yaşamak istiyor"

"Turizmde yenilenme" kavramıyla ilgili halkta güven oluşturulması gerektiğini söyleyen Erbay, Kapadokya örneğini vererek, "Yerel halkta güven inşa ederseniz, onlar da yatırımlarını kendilerine ve eğitimin yanı sıra yenilenme hedeflerine ulaşmak için temel gerekliliklere yaparlar." ifadelerini kullandı.

Bu konuda ve beklenmedik sınamalar karşısında uyumlu çalışmanın önemine vurgu yapan Erbay, Türkiye'de geçen sene yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkenin gastronomi turizmi merkezlerinin de bulunduğu 11 ili etkilediğini hatırlattı.

Erbay, yenileme ve hayatı yeniden canlandırma çabaları sürerken bu kentlerde turizmin afet öncesi seviyelerine çıktığını belirtti.

Konuşmasında sürdürülebilirlik konusuna da yer veren Erbay, "Sürdürülebilir turist yeni bir kavramken biz bunun ötesine geçtik. Birçok turist artık sürekli olarak Türkiye'de yaşamak istiyor. Çünkü Kovid-19, insanları Türk sağlık sisteminden faydalanmak isteyecek hale getirdi." dedi.

Türk sağlık sisteminin yalnızca vatandaşlarına değil tüm dünyaya hizmet verdiğinin altını çizen Erbay, Türkiye'nin turizm dışında da birçok şey vadettiğine dikkati çekti.

Erbay, Türkiye'nin enerji alanında attığı sürdürülebilir yatırımlara da konuşmasında yer verdi.

"Tüm kıtaların bir geçmişi var ama Afrika'nın geleceği var"

Bhutan Kraliyet Hükümeti Turizm Departmanı Genel Müdürü Dhradhul da konuşmasında Bhutan'ın mutlu turistler kadar "önemseyen" turistlere de önem verdiğini söyledi.

Ülkelerinin doğası, yerel yaşamı ve kültürünü korumayı öncelediklerini kaydeden Dhradhul, Bhutan'ın güneyindeki Gelephu bölgesinde yeni bir şehir kuracaklarını ve burada doğaya, yaşama ve kültüre önem verenlerin yaşayabileceği huzurlu kent oluşturacaklarını ifade etti.

Dhradhul, Gelephu'nun dünyanın her yerinden turiste ve yerleşmek isteyene de açık olacağını söyledi.

Brand Afrika Genel Müdürü Ikalafeng ise konuşmasında Afrikalı gençlerin ülkelerine turizm, kültür ve sanat alanında katkılarından söz etti.

Dünyanın birçok ülkesinden Afrika kökenlilerin ülkesine döndüğünü, diasporaların ise Afrika ülkelerine kalkınma konusunda önemli destekler verdiğini anlatan Ikalafeng, "Tüm kıtaların bir geçmişi var ama Afrika'nın geleceği var." sözleriyle kıtanın geleceğinin aydınlık olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye, yumuşak gücünü artırmak için bilinçli çaba gösteriyor

Brand Finance'ın düzenlediği "Küresel Yumuşak Güç Zirvesi 2024"ün sona ermesinin ardından "Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024" başlıklı temel bulguların yer aldığı rapor açıklandı.

Raporda, ABD ve İngiltere'nin daha hızlı "yumuşak güç" büyümesi gösterdiğine işaret edilerek, bu iki ülkenin "üst üste üçüncü kez 1. ve 2. sırayı koruduğu" belirtildi.

Raporda, Türkiye'ye atıfta bulunularak, Türkiye'nin daha güçlü "Benzerlik ve Kültür ve Miras" bağlamında aralarında BAE, Suudi Arabistan, ve Katar'ın olduğu Orta Doğu ülkelerinden biraz daha farklı bir profile sahip olduğu kaydedildi ancak Türkiye'nin de aralarında olduğu bu ülkelerin tamamını karakterize eden şeyin, ulus markalaşma projeleri, diplomatik girişimler ve önemli etkinliklere ev sahipliği yaparak yumuşak güçlerini artırmak için bilinçli çaba gösterdiklerine vurgu yapıldı.

Raporda, Türkiye'ye atıfta bulunulan bir diğer bölümde ise yumuşak güç potansiyellerini gerçekleştirmekte zorlanan Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'nın, Türkiye örneğinde olduğu gibi "Uluslararası İlişkiler ve Kültür ve Miras" gibi alanlara daha odaklı yatırım yaparak yumuşak güçte olumlu etki elde edebilecekleri bildirildi.

İsrail, Gazze'yi işgal ederek uluslararası algısı büyük darbe aldı

Raporda, sert gücün yumuşak gücü zayıflattığına işaret edilerek, silahlı çatışmaya giren ülkelerde yumuşak güçte düşüşler görüldüğüne dikkati çekildi.

Bu bağlamda, İsrail'in, Gazze'yi işgalinin ardından yumuşak güç indeksinde 5 basamak gerileyerek tüm zamanların en düşük 32. seviyesine indiğinin altı çizildi.

Raporda, "İsrail'in, Hamas'ın saldırılarının hemen ardından yaygın uluslararası destek aldığı" ancak İsrail'in misilleme olarak Gazze'yi işgal etmesiyle "uluslararası algısının büyük darbe aldığı" ortaya kondu.

Raporda, "(İsrail'in) İtibarı -0,3 düşerek, 18 sıra gerilemiş ve 79. sıraya düşmüştür. 35 özellikten 34'ünde kaydedilen puan düşüşleri ile ulus markasının geneli üzerinde de olumsuz zincirleme etki söz konusudur." ifadesine yer verildi.