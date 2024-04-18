Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arsenal tarafından yakından takip ediliyor. Londra ekibi, başarılı performansıyla dikkat çeken milli futbolcuyu izlemek için Kadıköy'de yerini aldı.
Uefa Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında bu akşam Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada İngiliz devi tarafından yakından takip ediliyor.
ARSENAL'İN RADARINDA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arsenal futbol operasyonunda görev yapan yetkili bir isim, milli futbolcuyu izlemek için Kadıköy'de yerini aldı. Londra ekibi, başarılı performansıyla dev kulüplerin radarına giren Ferdi ile uzun süredir yakından ilgileniyordu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 4 asist yaptı.