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Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir?

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6 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Crystal Palace - Manchester City maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Crystal Palace - Manchester City CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Crystal Palace- Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 06 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak ve Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maç, Londra'da, Selhurst Park Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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