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Hiç acımaları yok! Arsenal'den derbide tarihi fark

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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Arsenal, Londra derbisinde konuk ettiği Chelsea'yi 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliği sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de 29. haftanın erteleme maçında Arsenal, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Emirates'teki maçı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

FARKA KOŞTULAR

Arsenal, 5. dakikada Leandro Trossard ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 ile gitti. Mikel Arteta'nın ekibi ikinci yarıda ise adeta gaza bastı. Arsenal, 52'de Ben White, 57 ve 65'te Kai Haverz ile 4-0'ı buldu. Arsenal, 70'te Ben White ile farkı beşe çıkardı. Ben White, bu golleriyle birlikte Premier Lig'de ilk kez bir maçta iki gol sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaptı. Chelsea, 47 puanda kaldı. Premier Lig'de Arsenal bir sonraki maçında bu kez Tottenham ile derbide karşılaşacak. Chelsea, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Arsenal, Chelsea karşısındaki farklı galibiyetle şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.

PUAN DURUMU

  • (1)Arsenal: 34 maç, 77 puan
  • (2) Liverpool: 33 maç, 74 puan
  • (3) Manchester City: 32 maç, 73 puan
Kaynak: Haberler.com / Spor

Arsenal FC Chelsea Londra Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Sinan Aksu:

Bu mu tarihi fark 6s liler tarihi farkı iyi bilir :)

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