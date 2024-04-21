Londra Maratonu'nda Kenyalı atletler birinci oldu

44. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Alexander Mutiso Munyao, kadınlarda aynı ülkeden Peres Jepchirchir kazandı.

Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Müsabakayı 2 saat 16 dakika 16 saniyeyle ilk sırada tamamlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altın madalyalı ismi Jepchirchir, kadınlarda parkur rekoru kırdı. Jepchirchir, 2017'de 2.17.01 ile koşan Kenyalı Mary Jepkosgei Keitany'nin süresini geride bırakarak organizasyon tarihinin kadınlardaki en iyi derecesine imza attı.

Kadınlar maratonda dünya rekorunun sahibi Etiyopyalı Tigst Assefa, 2.16.23'lük süresiyle ikinciliği, 2021 Londra Maratonu galibi Kenyalı Joyciline Jepkosgei ise 2.16.24'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 1 saniyelik derecesiyle Munyao aldı. Berlin Maratonu'nu iki kez kazanan Etiyopyalı Kenenisa Bekele, 2.04.15'lik zamanıyla ikinci, Büyük Britanyalı Emile Cairess ise 2.06.46'lık süresiyle üçüncü oldu.