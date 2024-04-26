İsrail'in Gazze'deki savaş suçları belgeseli Londra'da gösterildi

Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeseli Londra'da gösterildi.

Londra Yunus Emre Enstitüsü'ndeki (YEE) belgesel gösterimine, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel ile çok sayıda davetli katıldı.

Gösterim öncesinde konuşma yapan Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Karakaş, "Gazze halkı için adalet arayışında kritik bir kavşaktayız." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ayrım yapmadan saldırılar gerçekleştirdiğine işaret eden Karakaş, "İnsanlar, açlığa, susuzluğa ve en temel insani ihtiyaçlara muhtaç bırakıldı. AA çalışanları olarak Gazze'de işlenen suçlara dikkati çekmek istiyoruz. Ne yazık ki biz belgelemeseydik, fotoğraf ve görüntülere yansıyan birçok olay dikkati bile çekmeyecekti." dedi.

Karakaş, AA'nın üzerine düşeni yerine getirmeye kararlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kanıt kitabımızda yer aldığı gibi kanıtları topluyoruz. Sadece kanıt toplamıyoruz, kitabımızı Uluslararası Ceza Mahkemesine de sunduk. Kitabımız, şimdi resmi kayıtlardaki kilit referanslardan birisi. Uluslararası kamuoyunu, gerçek sonuçları olacak adımlar atması için harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu belgesel de dünyaya neler yaşandığını gösteriyor."

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e projeye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Karakaş, Kanıt belgeselinin de kaynağı olan Kanıt kitabının yanı sıra Tanık ve Sanık kitabı projelerine de değindi.

Karakaş, "Kanıt, Tanık ve Sanık üçlemesi, zulme farklı açılardan ışık tutan bir üçlemeyi oluşturuyor." diye konuştu.

Oğuz Karakaş'ın konuşmasının ardından Kanıt belgeselinin gösterimi yapıldı.