Gazze'de görevi başındayken gözaltına alınan doktor için Londra'da anma töreni düzenlendi

Gazze'de görevi başındayken gözaltına alınan ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Adnan el-Berş (50) için İngiltere'nin başkenti Londra'da anma töreni düzenlendi.

Doktor Berş'in 2013'te burslu eğitim gördüğü King's College Hastanesinin yakınlardaki Ruskin Park'ta düzenlenen anma törenine, Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot ve Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz Rektörü cerrah Gassan Ebu Sitte'nin yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Törende, Gazze'nin tanınmış ortopedi cerrahlarından Berş ile İsrail'in saldırılarında öldürülen yaklaşık 500 sağlık çalışanının isim ve fotoğraflarına yer verildi.

"Tıp doktorunun gözaltına alınmış olması bile savaş suçudur"

Büyükelçi Zomlot, Filistinli doktor Berş'in İsrail hapishanesinde gözaltında hayatını kaybettiğini belirterek, Berş ve esir alınan yüzlerce kişinin işkenceye maruz kaldıklarını dile getirdi.

Zomlot, "Bir tıp doktorunun, Gazze için bir can simidinin gözaltına alınmış olması bile savaş suçudur. Sadece alıkonulmuş olması bile savaş suçudur. İşkence sonucu ölmüş olabileceği gerçeği ise vahşettir. Bu bir vahşettir." diye konuştu.

"İsrail, işlediği suçların tanıklarını susturmak istiyor"

Cerrah Ebu Sitte de hastalarını tedavi etmek için durmaksızın çalışan doktor Berş'in İsrail'in öldürme kampanyasına karşı savaştığını, bu nedenle İsrail'in Filistinli doktoru öldürerek cezalandırdığını söyledi.

Ebu Sitte, şunları kaydetti:

"Filistinli 100 doktor, hemşire ve sağlık görevlisinin hayatı tehlike altında. Dr. Adnan el-Berş'in öldürülmesi bu tür cinayetlerin ilki olacak çünkü İsrail işlediği suçların tanıklarını susturmak istiyor. Bu nedenle şimdi hayatları ciddi tehlike altında olan 100 sağlık çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmalıyız."

Yurt dışında çalışmayı reddetti

Ürdün Üniversitesinden 2009'da mezun olan Berş, kompleks kırık cerrahisi alanında İngiltere'den burs aldı.

Mezun olduktan sonra yurt dışındaki hastanelerde çalışmayı reddeden Berş, vatanına dönerek, savaşların gölgesinde Gazze Şeridi'nde sağlık sektörünün geliştirilmesi için hizmet verdi.

Son İsrail saldırılarında da korkusuzca insan üstü çaba sarf eden Berş, alıkonulduğu süre boyunca işkence ve şiddete maruz kaldı. Berş, 19 Nisan'da hayatını kaybedene kadar birden fazla İsrail hapishanesine nakledildi.

İsrail işgali altında zorlu koşullarla karşı karşıya kalan Berş, insanlığın ve vicdanların sesi olarak ardında ölümsüz bir miras bıraktı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından alıkonulan 2 Filistinlinin, tutuldukları hapishanede ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Hayatını kaybedenlerden birinin Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan ve Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde görevi başındayken İsrail güçlerince alıkonulan doktor Adnan el-Berş olduğu belirtilen açıklamada, bu konuda İsrail'den hesap sorulması talep edilmişti.