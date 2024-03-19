Üye Girişi
Haberler
BBC

Banksy'nin Londra'daki Son Eseri Ziyaretçi Akınına Uğradı

Güncelleme:

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park bölgesinde yaptığı son eser ziyaretçi akınına uğradı. Eserin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı ve Banksy'ye ait olup olmadığı tartışmaları başladı.

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park bölgesinde yaptığı son eser ziyaretçi akınına uğradı.

Yakından bakılınca bir binanın duvarına gelişigüzel fışkırtılmış yeşil boya gibi duran eser, uzaklaşınca önündeki budanmış ağacın yaprakları gibi görünüyor.

Sol alt köşesinde de elinde bir hortum tutan bir kişinin resmi bulunuyor.

Eserin fotoğraflarının Pazar akşam saatlerine doğru sosyal medyada paylaşılmaya başlanmasının ardından, eserin Banksy'ye ait olup olmadığı tartışmaları başlamıştı.

Sanatçı resmi yaptığı yerin öncesini ve sonrasını gösteren fotoğrafları, Pazartesi öğle saatlerinde şahsi Instagram hesabından da paylaştı.

Sosyal medyada eserle ilgili olarak "yeşil badananın en güzel örneği" yorumları yapıldı.

"Yeşil badana" ya da "yeşil aklama" (greenwashing), şirketlerin çevre dostu görünüp müşterilerin gözünü boyamak için attığı adımlara deniyor.

Banksy'nin son eseri için seçtiği bölge, İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn'in seçim bölgesi olan Islington Belediyesi sınırları içinde kalıyor.

Corbyn de Pazartesi günü eseri ziyaret edenler arasındaydı; "Banksy, daha çok yeşile ihtiyacı olan Finsbury Park'e yeşillik getirdi. Bundan çok mutluyum. Burası İngiltere'nin nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerinden" dedi.

Hornsey Road'daki eseri ziyaret eden Wanja Sellers adlı bölge sakini de "Bu bizlere özel bir mesaj gibi, çok onur duyduk" diye konuştu.

BBC'de bir Banksy belgeseli hazırlamış olan James Peak eserin yüksek basınçlı bir hortum ya da yangın söndürücü ile yapılmış olabileceği tahmininde bulundu.

Eserin rengi de Islington Belediyesi'nin cadde isimlerinin tabelalarında kullandığı yeşil ile aynı tonda.

Eserin yapıldığı bina ise şu anda boş ve satılmayı bekliyor.

Binanın sahibi Alex Georgiou "Tabii ki eseri orada bırakacağım ve insanların bundan keyif almasına izin vereceğim. Buna hala inanamıyorum" diye konuştu.

Eserin nasıl korunacağı ise henüz bilinmiyor. Banksy'nin daha önce zarar verilen ya da çalınan eserleri olmuştu.

Banksy'nin geçen Aralık ayında güney Londra'da yaptığı İHA (insansız hava aracı) karşıtı son eser birkaç saat içinde çalınmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişi kefaletle serbest bırakıldı. Polis eseri hala arıyor.

Kimliği hakkında zaman zaman farklı iddialar ortaya atılsa da, Banksy'nin gerçekte kim olduğu bilinmiyor.

BBC

Londra Sanat Kültür Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title