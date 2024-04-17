Atletico Madrid ve Barcelona kabusu yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar
Büyük heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları dün gece oynanan 2 karşılaşmaya sahne oldu.
BORTMUND VE PSG YARI FİNALDE
Nefes kesen maçlarda Borussia Dortmund ağırladığı Atletico Madrid'i 4-2 yenerken, PSG, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Barcelona'yı 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain eşleşti.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Yarı final müsabakalarının 30 Nisan- 1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.