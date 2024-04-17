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Atletico Madrid ve Barcelona kabusu yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar

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Büyük heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları dün gece oynanan 2 karşılaşmaya sahne oldu.

BORTMUND VE PSG YARI FİNALDE

Nefes kesen maçlarda Borussia Dortmund ağırladığı Atletico Madrid'i 4-2 yenerken, PSG, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Barcelona'yı 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain eşleşti.

Atletico Madrid ve Barcelona kabusu yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar

MAÇLAR NE ZAMAN?

Yarı final müsabakalarının 30 Nisan- 1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Atletico Madrid ve Barcelona kabusu yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Futbola doyduk resmen. Özellikle Dortmund-A.Madrid maçı klasikler arasına girecektir

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