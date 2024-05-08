Londra'da Filistin'e Destek Gösterileri

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binasının önünde bir araya gelen binlerce Filistin yanlısı gösterici ve University College London (UCL) önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan çok sayıda gösterici, ellerinde "Özgür Filistin", "Soykırıma son verin" ve "Katil Netanyahu" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail'i protesto etti.

Göstericiler, İngiliz hükümetine seslenerek, Refah'ta insani felaketin önüne geçilmesi için hükümetin elinden geleni yapması çağrısında bulundu.

Protestocular ayrıca, İngiltere'den Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail'e silah satışını derhal durdurmasını talep etti.

"Yahudi olduğumuz için buradayız, Yahudi olmamıza rağmen değil"

Gösteriye katılan Yahudi kökenli İngiliz Amba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailem bu tür bir zulümden ve soykırımdan kaçtı. Yahudi olduğumuz için buradayız. Yahudi olmamıza rağmen değil." ifadelerini kullandı.

Elinde "Yahudiler soykırıma karşı; Özgür Filistin" yazılı pankart taşıyan Amba, soykırıma uğrayan atalarının da burada bulunmasını isteyeceklerini dile getirerek, "Yahudi budur. Atalarım da bunu isterdi. Orada (Gazze'de) olanları değil." dedi.

Amba, İngiltere'de düzenlenen Filistin'e destek gösterileri nedeniyle bu ülkede yaşayan Yahudilerin kendilerini güvende hissetmediği iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"Londra'da ve şu anda tüm dünyada beni güvensiz kılan şey, kimliğimin silah olarak kullanılmasıdır. Böyle yerlerde olmak değil. Bu tip kalabalıklarda kendimi en çok elimdeki bu (Yahudi olduğunu gösteren) pankartla güvende hissediyorum."

UCL öğrencileri de İsrail'in Refah'a saldırısına tepki gösterdi

İngiltere'nin önemli okulları arasında yer alan başkent Londra'daki UCL'in ana kampüsünde çadırlar kurarak Filistin'e destek gösterilerine katılan üniversite öğrencileri de İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısını protesto etti.

Öğrencilerin protestosuna katılmak isteyen Filistin yanlısı diğer göstericiler kampüse girişlerine izin verilmemesi nedeniyle öğrencilere kampüsün dışından destek verdi.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve kefiyelerle "İsrail Refah'tan elini çek" sloganları attı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.