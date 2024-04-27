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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Londra'da Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Yerapetritis ile Londra'da bir araya geldi. Görüşme, Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Yerapetritis ile görüştüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçtotakis'in önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Yerapetritis ile bir araya geldiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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