Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Londra'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Yerapetritis ile Londra'da bir araya geldi. Görüşme, Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Yerapetritis ile görüştüğünü duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçtotakis'in önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Yerapetritis ile bir araya geldiğini açıkladı.