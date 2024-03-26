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Türkiye, enerji alanında dışa bağımlı olmayan ve net sıfır emisyonlu ülke olma hedefine doğru ilerliyor

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Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, ülkesinin 30 yıl içinde enerji alanında dışa bağımlı olmayan ve net sıfır emisyonlu ülke olma hedefi doğrultusunda çok yönlü strateji izlediğini bildirdi.

İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasında, ülkedeki iş dünyası yöneticilerini bir araya getiren Direktörler Enstitüsü (IOD) adlı kuruluş bünyesindeki "Doğal Kaynaklar Grubu"nun açılış etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, İngiltere İş Dünyası ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Nusrat Ghani ile Lordlar Kamarası üyelerinin yanı sıra enerji ve madencilik alanında çalışan İngiliz iş dünyası temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 30 yıl içinde enerji alanında dışa bağımlı olmayan ve net sıfır emisyonlu ülke olma hedefi doğrultusunda çok yönlü strateji izlediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin stratejik zorunluluk haline gelen temiz enerjiye geçiş konusunda hızlı ve somut adımlar attığına dikkati çeken Ertaş, yenilenebilir kaynakların kurulu güç içindeki payının giderek arttığını bildirdi.

Ertaş, ülkesinin 2053 için net sıfır hedefini açıkladığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kurulu enerji kapasitesinin yüzde 55'ten fazlası yenilenebilir kaynaklardan elde edilir hale geldi. Bu rakamla, Avrupa'da 5., dünyada 12. sıraya geldik. 2053'e kadar elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların oranını yüzde 69'a çıkarmayı hedefliyoruz."

-"10 yılda yüzde 60 geri dönüşüm oranı hedefliyoruz"

Konuşmasında, Türkiye'nin otomobili Togg hakkında bilgi veren Ertaş, sadece 1 yıldan fazla süredir piyasada olan Togg elektrikli araçlarına büyük talep olduğunu, 10 yılda 1 milyon Togg araç üretiminin hedeflendiğini söyledi.

Ertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık girişimine de değinerek, "10 yılda yüzde 60 geri dönüşüm oranı hedefliyoruz. Sıfır atık programı, Türkiye'nin 6 yılda 3,5 milyar dolar tasarruf etmesine ve 4,9 milyon ton sera gazı emisyonunu önlemesine yardımcı oldu." dedi.

Büyükelçi Ertaş, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin önemine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kritik minerallere olan ithalat bağımlılığını azaltmak için tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlamalıyız. Ayrıca, ulusal mineral rezervlerinin geliştirilmesine odaklanıyoruz. Maden geri dönüşüm teknolojilerine de önem veriyoruz. Mineraller ve nadir topraklar rekabet alanı olmamalıdır. Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleriyle işbirliklerinin artırılması gerekmektedir."

Türkiye ile İngiltere arasında yenilenebilir ve temiz enerji alanında işbirliğine de değinen Ertaş, Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu'nun (UKEF) Karapınar Güneş Enerjisi Santraline sağladığı finansman katkısının önemli olduğunu belirtti.

Ertaş, İngiltere ile yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularında proje bazlı işbirliklerinin süreceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Güncel

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