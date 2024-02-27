Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Güler, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.