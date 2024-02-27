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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. Güler, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Güler, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye Londra Savunma Güvenlik Diplomasi Politika Güncel Haberler

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