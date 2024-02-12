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Londra'da Guangdong Eyaleti'nden Yingge Dansı Performansı

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Londra'daki tarihi Burlington Arcade çarşısında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde popüler bir halk dansı çeşidi olan Yingge Dansı performansı sergileyen sanatçılar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Opera, dans ve dövüş sanatlarının iç içe geçtiği bu popüler halk sanatı birkaç yüzyıla uzanan bir geçmişe sahip.

LONDRA, 12 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Burlington Arcade çarşısında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde popüler bir halk dansı çeşidi olan Yingge Dansı performansı sergileyen sanatçılar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Opera, dans ve dövüş sanatlarının iç içe geçtiği bu popüler halk sanatı birkaç yüzyıla uzanan bir geçmişe sahip.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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