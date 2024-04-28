Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham'a konuk oldu. Müsabakayı 3-2 Arsenal kazandı.

38 DAKİKADA 3 GOL

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pierre-Emile Höjbjerg'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada Bukayo Saka ile farkı 2'ye çıkardı. 38. dakikada sahneye çıkan Kai Havertz, takımının 3. golünü attı ve mücadelenin ilk yarısı, deplasman ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TOTTENHAM GERİ DÖNEMEDİ

Maçın ikinci yarısında ise Cristian Romero, 64. dakikada Tottenham'ın ilk golünü attı. Dakikalar 87'yi gösterirken Tottenham'dan Heung-Min Son, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Müsabaka bu skorla sonuçlanırken, son şampiyon Manchester City ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Kırmızı-Beyazlılar, puanını 80'e yükseltti ve 2 maçı eksik olan rakibi ile puan farkını 4'e çıkardı. İlk 4'e girme hedefi olan Tottenham ise 60 puanda kaldı.

PREMIER LİG'DE OLUŞAN SON PUAN DURUMU

1- Arsenal: 80 puan

2- Manchester City: 76 puan (2 maçı eksik)

3- Liverpool: 75 puan

4- Aston Villa: 67 puan

5- Tottenham: 60 puan (2 maçı eksik)