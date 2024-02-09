London Eye, Bahar Bayramı kutlamaları için kırmızı ve altın sarısı ışıklarla aydınlatıldı

LONDRA, 9 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden biri olan London Eye, Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında Perşembe günü kırmızı ve altın sarısı ışıklarla aydınlatıldı. Bu renkler, Çin Yeni Yılı olarak da bilinen geleneksel festivalin uğurlu renkleri olarak biliniyor.