Türkiye, Macaristan karşısında galibiyet peşinde! Millierin ilk 11'i belli oldu
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Türkiye, Macaristan karşısında galibiyet peşinde! Millierin ilk 11'i belli oldu

18.11.2020 21:19 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:46
Türkiye, Macaristan karşısında galibiyet peşinde! Millierin ilk 11'i belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında Türkiye, Macaristan'a konuk oluyor. 22.45'te başlayacak kritik mücadele öncesi millilerin ilk 11'i belli oldu.

A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kaderi bu gece belli oluyor. Macaristan'a konuk olacak Ay Yıldızlılar, olası galibiyetin ardından grup lideri Rusya'nın Sırbistan karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

MİLLİLERDE 4 EKSİK

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmedi. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemihyor. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almıyor.

Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.

İŞTE İLK 11

MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

TÜRKİYE: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan, Hakan, Kenan, Cenk.

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