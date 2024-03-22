Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Finlandiya'yı Yendi
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki (Trisome Oyunları) üçüncü maçında Finlandiya'yı 32-11 yendi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta oyuna çok iyi başlayan özel milli takım, birinci periyodu 10-2'lik skorla üstün geçti. Mücadelenin ikinci periyodunda iyi savunma yapan ve sayı yemeyen milli takım, devreye 20-2 önde girdi.
Üçüncü periyodu 26-6 önde geçen milli takım, karşılaşmayı da 21 sayılık farkla 32-11 kazandı.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, organizasyondaki dördüncü maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak.