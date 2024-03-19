Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçlara çıkacak

Güncelleme:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular saha ortasında toplanarak basın mensuplarına poz verdi.

Ardından, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen futbolcular Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Oğuz Aydın için tüm futbolcular karşılıklı dizilerek koridor oluşturdu. Dört futbolcu bu koridordan geçti ve ilk kez aday kadroya davet edildikleri için kutlandı.

Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Macaristan Avusturya 22 Mart Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title