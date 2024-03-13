Anadolu Üniversitesi Öğrencisi Ahmet Aydın Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Birinci Oldu

Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve sporcusu olan Ahmet Aydın, Üniversiteler arası Türkiye kick boks şampiyonasında 57 kilogram "Point Fighting" branşında birinci oldu.

Sporcu Ahmet Aydın, bir ay önce tekvando da Avrupa şampiyonu olduğunu şimdi ise Üniversiteler arası kick boksta Türkiye birincisi olduğunu belirti. Başarısıyla hem üniversitesini hem de Eskişehir'i birincilikle gururlandıran Aydın, hedefinin İstanbul'da yapılacak olan Dünya Kupası ve Macaristan'da yapılacak olan Avrupa Oyunları olduğunu söyledi. Eskişehir Anadolu Üniversitesini ve Türkiye'yi Macaristan'da yapılacak olan üniversiteler arası Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunlarında temsil edecek olan Ahmet Aydın, milli olmasına rağmen sürecin zor geçtiğini yeni branşında başarılı olmak için birçok ili gezmek ve o illerde antrenman yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Aydın, bu süreçte yanında olan antrenörleri Musa Coşkun ve Anadolu Üniversitesi hocaları Osman hoca ve Yıldırım hocasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Başarılı olmak için bir kaç il gezdim"

Anadolu Üniversitesinde öğrenci ve sporcusu olan Ahmet Aydın, zor şartlarda başarıyı elde ettiğini ancak bu süreçte desteklerine esirgemen hocaları ve Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Sayın Fuat Erdal'a teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu:

"Kick boksta bir birincilik elde ettim. Aslında 4 aydır kick boksla uğraşıyorum. Yoğun bir çalışma sürecine girdik antrenörüm ile beraber. Bu süreçte de ilk başta bir Türkiye üçüncülüğü aldık. Sonrasında da üniversiteler arasında Türkiye birincisi oldum. Zor bir süreçti. Sağlam bir üniversite vardı karşımda daha önce dünya şampiyonu olmuş bir sporcuyla yarıştım ama bir şekilde orayı da hallettik. Tekvando geçmişim olduğu için aslında avantajım tekmelerdi. Tekvandoda uluslararası başarılarım ve milli sporculuğu var. Hatta bir ay önce de Avrupa şampiyonu olduk tekvandoda. Bu sürecin devamında biraz onlardan farkım, onlar daha çok yumruk kullandığı için ben tekmelerime odaklandım. Her gün antrenman yapmak zorundaydım. 2 saat antrenman yaptım. Son bir ay içinde 4 tane müsabaka ya katıldım. 4 hafta boyunca müsabakalardaydım ve hepsinde derece çıkarttım. Zor bir süreç oluyor psikolojik olarak sizi çok yoruyor. Fizikken zaten Uluslararası Spor yaptığımız için alışkınım ama farklı bir branştı yeni bir ortam görecektim. Buna hazırlanmak için bir kaç ili gezmem gerekti oralarda antrenman yaptım. Musa hocam gezdirebilen bir hocamdı bu konuda şanslıydım. Şuan 2 tane hedefim var. Birincisi nisan ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Kupası; orada birinci olmak istiyorum. İkinci hedefim ise Macaristan'da yapılan Avrupa Oyunları var. İki branştan da katılmak istiyorum tekvando ve kick boks olmak üzere orada da şampiyon olmak istiyorum. Bunun içinde şuan elimden geleni yapıyorum. Üniversitem bünyesinde Osman hocam olsun Yıldırım hocam olsun özel antrenmanlar yapıyoruz. Zaten rektörümüz arkamızda başaracağımıza inanıyoruz. Gereken tüm desteklerin verildiğine inanıyorum. Bende elimden geleni yapacağım" dedi. - ESKİŞEHİR